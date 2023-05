Made in Steel, una storia d’acciaio: la quarta puntata

«Made in Steel, una storia d'acciaio» è il podcast di siderweb che ripercorre la storia di Made in Steel. Cinque puntate per rivivere la magia delle prime edizioni, il consolidamento e l'internazionalizzazione con l'arrivo a Milano, e per entrare nel vivo della manifestazione in programma fra pochi giorni.

Ormai ci siamo. Mancano poche ore all’inaugurazione della decima edizione della Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio. Nella quarta puntata presentiamo quanto accadrà all’interno dei padiglioni 22 e 24 di feiramilano Rho da martedì 9 a giovedì 11 maggio.

Sostenibilità, in tutte le sue forme (ambientale, economica e sociale), nuovi modi di comunicare, lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie, la valorizzazione dei talenti, il mercato, il passaggio generazionale. Questi alcuni dei temi al centro del ricco programma delle conferenze di Made in Steel 2023, intitolata “GENERATIONS, re-imagining our world”. Convegni, talk, momenti di riflessione e di confronto che si svilupperanno nella siderweb Conference Room e, novità di quest’edizione, nella siderweb Arena.

Ad aiutarci nel racconto le voci di Paolo Morandi, Francesca Morandi, Antonio Gozzi e Riccardo Benso.