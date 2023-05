«Pronti a sostenere l'industria siderurgica»

«Come banca vogliamo fare la nostra parte nel sostegno degli investimenti e della transizione ecologica». Ha usato parole chiare Stefano Vittorio Kuhn, responsabile retail and commercial banking BPER Banca, per descrivere quanto l’istituto di credito sposi lo spirito di trasformazione della siderurgia italiana.

Nel corso della conferenza stampa di Made in Steel, evento di cui BPER Banca è partner, Kuhn ha ricordato che l’istituto impiega nella sola siderurgia ben «due miliardi di euro, che raggiungono quota tre miliardi se consideriamo la metallurgia in senso allargato».

Numeri che dimostrano come la vicinanza tra banca ed imprese non resti solo un proposito ma si traduca in un sostegno concreto

«Un sostegno che vogliamo garantire anche nel piano per il futuro sostenibile delineato dal presidente Gozzi, un percorso che come Banca siamo più che disponibili a sostenere».

Il responsabile retail and commercial banking di BPER Banca ha ricordato inoltre che l’istituto si è dotato di una struttura dedicata al sostegno alle imprese per rendere la risposta bancaria più veloce «e più vicina alle necessità degli imprenditori che si trovano ad operare in scenari il cui cambiamento è sempre più repentino e che necessita di tempi di risposta adeguati per cogliere opportunità come potrebbe essere quella della ricostruzione in Ucraina».