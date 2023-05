Made in Steel, le anteprime della decima edizione "Generations"

«Ai nostri figli dobbiamo passare il culto del fuoco, non l’adorazione delle ceneri». Il presidente di Made in Steel Emanuele Morandi, ancora una volta, ha voluto affidare ad una citazione ad effetto l’essenza della prossima Conference & Exhibition in programma la prossima settimana dal 9 all’11 maggio a fieramilano Rho.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione Morandi ha rimarcato come l’evento sia giunto alla decima edizione, «un’edizione speciale» a cui sin dal claim "GENERATIONS" risulta chiaro che si voglia puntare sul passaggio generazionale. L’imprenditore bresciano ha rimarcato come nella siderurgia del futuro «si dovrà fare ampio uso della materia prima più importante. La nostra materia grigia. Inoltre, dobbiamo trasmettere ai nostri figli quella sete di futuro che permette di raggiungere traguardi sempre nuovi».

L’amministratore delegato di Made in Steel Paolo Morandi si è invece maggiormente concentrato sui numeri principali raggiunti dalla manifestazione, capace di sbaragliare per il momento ogni record visto anche negli eventi pre-pandemia.

«In un’edizione sold out già da gennaio, saranno oltre 300 le aziende presenti di cui un 25% proveniente dall’estero. Sono più di venti i Paesi rappresentati in una superficie che supera i 15mila metri quadri e con addirittura una lista d’attesa che continua a crescere con circa 40 aziende che purtroppo per questa edizione non saranno presenti nei padiglioni. A questo si aggiungono più di 60 buyer selezionati provenienti anche dall’estero. Infine, ci aspettiamo molto anche sul fronte visitatori con moltissimi utenti che hanno già gatto la preregistrazione, con una percentuale di esteri nell’ordine del 30%».

Lanciando il progetto Steel Young dedicato alle nuove generazioni degli imprenditori d’acciaio, l’ad di Made in Steel ha anche sottolineato che «abbiamo deciso di avere come titolo "GENERATIONS, re-imagining our world", perché è un momento di trasformazione, abbiamo di fronte un mondo nuovo, in qualche modo da costruire, modellare e siamo chiamati a scrivere la nostra storia, a lasciare il nostro segno, la nostra impronta. Una storia in cui l’acciaio è e sarà fondamentale! Perché l’acciaio è un materiale presente in ogni momento della nostra vita, anche quando non lo vediamo. E soprattutto è già sostenibile, soprattutto in Italia».

Anche i temi che animeranno il ricco programma di convegni orbiteranno attorno a questo mondo da reimmaginare per le future generazioni, come spiegato dalla Content Manager di Made in Steel e siderweb Francesca Morandi.

«Per la decima edizione di Made in Steel abbiamo voluto costruire qualcosa di nuovo – ha rimarcato –, di speciale; la prima novità riguarda la scelta del perimetro spaziale: la siderweb Conference Room, la siderweb TV e, per la prima volta, la siderweb Arena, uno spazio nuovo pensato per affrontare, denocciolare, approfondire alcuni temi e renderli relazioni, contatti, alleanze».

Mercato, sostenibilità, donne, innovazione, futuro, Europa sono solo alcune delle parole protagoniste di una tre giorni di contenuti con relatori di altissimo profilo, il cui programma completo è disponibile a questo link.



«Ogni viaggio che si rispetti ha bisogno anche di momenti di confronto, visioni, idee: è questa la mission dell’ARENA, la grande novità di questa decima edizione di Made in Steel. Uno spazio nuovo, pensato per la X edizione di Made in Steel. Un’arena delle interazioni, dove i contenuti verranno affrontati, condivisi, snocciolati, con l’intento non solo di creare e diffondere conoscenza lungo alcuni pilastri legati alla comunicazione, al mercato, alla sostenibilità e la formazione; ma anche quello di generare contatti, creare alleanze, alimentare relazioni».

Tante novità da scoprire in una tre giorni ancora una volta dedicata a chi vive di e per l’acciaio.