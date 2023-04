Made in Steel, una storia d’acciaio: la terza puntata

«Made in Steel, una storia d'acciaio» è il podcast di siderweb che ripercorre la storia di Made in Steel. Cinque puntate per rivivere la magia delle prime edizioni, il consolidamento e l'internazionalizzazione con l'arrivo a Milano e per entrare nel vivo della fiera in programma a maggio 2023.

Nella terza puntata raccontiamo Made in Steel 2017, 2019 e 2021. Tre edizioni figlie dei ragionamenti sviluppati attorno alla ricerca “Industria e Acciaio 2030” e agli “Stati Generali dell’ACCIAIO”, che hanno indicato una rotta strategica e le modalità per seguirla.

Tre edizioni caratterizzate anche dalle conseguenze di tre eventi segnanti. Il primo, generato dal referendum britannico del 2016, è la Brexit, seguita dalla Section 232 degli Usa varata dalla presidenza di Donald Trump. E, infine, la pandemia di Covid-19, che nel 2020 ha dapprima bloccato il mondo e che nel 2021 ha poi generato una poderosa spinta propulsiva.

Lo facciamo anche grazie alle voci di Emanuele Morandi, Mario Arvedi Caldonazzo, Antonio Marcegaglia, Alessandro Banzato e Andrea Gabrielli.