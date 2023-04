Made in Steel, una storia d’acciaio: la seconda puntata

«Made in Steel, una storia d'acciaio» è il podcast di siderweb che ripercorre la storia di Made in Steel. Cinque puntate per rivivere la magia delle prime edizioni, il consolidamento, l'internazionalizzazione con l'arrivo a Milano ed entrare nel vivo della fiera in programma a maggio 2023.

Nella seconda puntata raccontiamo le edizioni del 2011, 2013 e 2015. Tre punti di svolta, tre momenti che hanno segnato la crescita e l’internazionalizzazione della Conference & Exhibition dedicata alla filiera dell’acciaio. Il primo, quello della quarta edizione (2011), ha visto la fiera superare i 200 espositori; il secondo, quella della quinta edizione (2013), ha rappresentato il passaggio a Milano con il trasferimento a Fieramilanocity; infine, il terzo, quella della sesta edizione, la definitiva consacrazione e l’approdo a fieramilano Rho.

Lo facciamo anche grazie alle voci di Emanuele Morandi, Mario Arvedi Caldonazzo, Antonio Gozzi, Riccardo Benso, Luigi Cuzzolin e Gianfranco Tosini.