Made in Steel, una storia d’acciaio: il nuovo podcast di siderweb

Ci avviciniamo alla decima edizione della Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio, che si terrà a fieramilano Rho dal 9 all’11 maggio 2023. Ma come è nata l’idea, quasi visionaria, di dar vita a un evento dedicato all’acciaio?

«Made in Steel, una storia d'acciaio» è il podcast di siderweb che ripercorre la storia di Made in Steel. Cinque puntate per rivivere la magia delle prime edizioni, il consolidamento, l'internazionalizzazione con l'arrivo a Milano ed entrare nel vivo della fiera in programma a maggio 2023.

Nella prima puntata raccontiamo com'è nata l'intuizione di Emanuele Morandi di dare vita a una Conference & Exhibition dell'acciaio, andando a ripercorrere le edizioni 2005, 2007 e 2009 di Made in Steel.

Lo facciamo anche grazie alle voci di Emanuele Morandi, Franco Tamburini, Giuseppe Pasini e dell'attore e regista Luciano Bertoli, che ha dato voce a Emilio Riva, Steno Marcegaglia e Luigi Lucchini.