PANorami: il primo DEF del Governo Meloni

Un DEF ancora tutto da analizzare quello presentato dal Governo Meloni. Un primo documento in materia economica che prova a trovare un punto di equilibrio tra promesse elettorali e spinta alla crescita in un anno non certo euforico per la crescita della congiuntura di fondo.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.