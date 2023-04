Grande festa per la Feralpisalò

Translated by Deepl

La stagione 2023/2024 della serie B calcistica avrà una squadra d’acciaio in più. Con due giornate di anticipo, la Feralpisalò di Giuseppe Pasini ha conquistato sabato 8 aprile l’agognata promozione nel campionato cadetto, più volte sfiorata ma mai raggiunta fino ad ora.

Dopo la vittoria per 1-0 sulla Ternana, il patron del gruppo Feralpi ha scritto sul proprio profilo Linkedin: «Oggi è un giorno speciale, per tutti noi. Abbiamo scritto una nuova pagina sportiva del nostro Club. Con impegno, passione e lungimiranza abbiamo raggiunto un obiettivo che abbiamo a lungo sognato, da quando nel 2009 la Feralpisalò è entrata nel mondo del calcio professionistico. La promozione è qualcosa di speciale che arriva al termine di un lungo percorso, che ci ha visto crescere costantemente in questi 14 anni. Ringrazio tutte le persone che ci hanno permesso di arrivare fin qui. E soprattutto i nostri ragazzi, il nostro mister, i nostri tifosi».



Più volte arrivata a sfiorare la promozione, la squadra bresciana aveva visto sfumare il sogno ai playoff, quel sogno che ora è diventato una solida realtà, dati i 7 punti di vantaggio sulla seconda.

La Feralpisalò raggiungerà, salvo scossoni di classifica, il Cittadella di Andrea Gabrielli a metà classifica del campionato cadetto; la Cremonese di Giovanni Arvedi, penultima in classifica di serie A a sei punti dalla zona salvezza a sei giornate dalla conclusione. Mentre sempre dalla serie C l’Entella di Antonio Gozzi si sta giocando il rush finale per la promozione diretta dal girone B, a due giornate dal termine solo due punti la dividono dalla testa del girone che le permetterebbe di evitare i palyoff.

La stagione 2023/2024 di serie B potrebbe quindi preannunciarsi ricca di derby d’acciaio. Ma per ora i complimenti sono tutti per i Leoni del Garda, in festa per la meritata promozione.