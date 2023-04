RICREA: torna ad aprile "Il pomodoro per la ricerca"

Torna anche per il 2023 l’iniziativa benefica "Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l'ambiente", organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Sabato 15 e domenica 16 aprile in più di 400 punti di distribuzione fra piazze, attività commerciali, scuole, aziende a fronte di una donazione minima di 10 euro, saranno consegnati una confezione con tre barattoli in acciaio di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una cura ai tumori dei più piccoli.

«La ricerca scientifica ha cambiato il destino di migliaia di piccoli pazienti, molti passi avanti sono stati fatti ma ancora oggi purtroppo non è abbastanza – ha spiegato Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi –. Per questo Fondazione Umberto Veronesi finanzia da anni la ricerca d’eccellenza per dare una speranza concreta di guarigione ai bambini e agli adolescenti malati di tumore. Desidero ringraziare tutti i donatori che vorranno aiutarci concretamente in questa nuova edizione del progetto, i volontari che presteranno tempo ed energie alla nostra raccolta fondi».

Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente caratteristico nella dieta mediterranea; è un frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali quali potassio e fosforo. Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di tumore. I barattoli in acciaio oltre ad essere riciclabili all’infinito, contribuiscono a garantire la conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

«Siamo molto felici di rinnovare anche quest’anno il nostro impegno a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi nella ricerca oncologica in ambito pediatrico – ha commentato Domenico Rinaldini, presidente di RICREA –. Come il progresso scientifico, anche la tutela dell’ambiente è fondamentale per costruire un futuro di speranza. Gli imballaggi in acciaio, come i barattoli per il pomodoro, si riciclano all’infinito, e se conferiti correttamente con la raccolta differenziata possono rinascere sotto forma di nuovi prodotti».

Per maggiori informazioni e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, è a disposizione il sito fondazioneveronesi.it.