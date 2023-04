PANorami diventa podcast

PANorami cambia forma ma non sostanza. L’appuntamento del martedì e giovedì con l’attualità passerà dal mese di aprile dall’essere una videorubrica alla forma del podcast. Una scelta editoriale fatta grazie al successo crescente di STEELWEEK, il primo podcast targato siderweb, e che vuole premiare l’approfondimento attraverso l’ascolto, utilizzando al meglio nuovi canali di fruizione, che proiettano i contenuti di qualità anche oltre i confini della community siderurgica.

Perché mantenere un focus sull’attualità in primo piano è prezioso per tutti.



Tutte le puntate saranno quindi disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.