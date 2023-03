Webinar, MERCATO & DINTORNI

Torna per la quarta volta nel 2023 MERCATO & DINTORNI, l’appuntamento mensile di siderweb dedicato agli approfondimenti di mercato.

Appuntamento il 4 aprile alle 11 per parlare di tubi saldati e tubi senza saldatura. L’evento si aprirà con una presentazione a cura di Gianfranco Tosini (siderweb), che fornirà un quadro d’insieme del settore dei tubi in Italia e delle sue prospettive, dopodiché sarà animato dalle testimonianze dei protagonisti del comparto, sia italiani sia internazionali: Luigi Cuzzolin (Pipex Italia), Gianfranco Imperato (Trasteel International), Giovanni Pighi (Tubi Acciaio Lombarda) e Martijn van Eck (Van Leeuwen), intervistati da Stefano Ferrari ed Elisa Bonomelli (siderweb). Durante il webinar, come di consueto, ci sarà anche spazio per il pubblico con un sondaggio dedicato all’andamento dei prezzi sul mercato nazionale.

Programma interventi

Prima parte:

Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Il settore dei tubi in acciaio in Italia: numeri e prospettive

Seconda parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) intervista:

Giovanni Pighi (CEO TUBI ACCIAIO LOMBARDA)

(CEO TUBI ACCIAIO LOMBARDA) Martijn van Eck (PROCUREMENT MANAGER EUROPE VAN LEEUWEN)

Elisa Bonomelli (REDAZIONE SIDERWEB) intervista: