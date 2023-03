Made in Steel 2023: «Un’edizione speciale»

Translated by Deepl

Sarà un’edizione di Made in Steel speciale, quella che dal 9 all’11 maggio si terrà a fieramilano Rho. Sarà la decima. «Sono passati vent’anni dalla prima edizione a Brescia, ma ricordo come fosse ieri le visite in fiera dei grandi imprenditori, capitani coraggiosi, legati in maniera indissolubile al materiale acciaio. Persone in grado di consegnare alle nuove generazioni testimonianze autentiche di valori, sogni e grandi imprese» ha detto l’amministratore delegato di siderweb, Paolo Morandi.

Quelle generazioni, di ieri e di oggi, quelle chiamate a scrivere il futuro dell’acciaio, cui è dedicata Made in Steel 2023, dal titolo “GENERATIONS, re-imagining our world”. Perché, ha spiegato Paolo Morandi, «attraverso le generazioni passano il progresso e la storia dell’umanità. E in questa storia l’acciaio ha un ruolo centrale. Tocca a noi raccontare, anche attraverso momenti come questo, quanto l’acciaio sia amico dello sviluppo». Se ne è parlato nel webinar di siderweb che si è tenuto questa mattina, dal titolo "Le parole dell'acciaio".

L’industria siderurgica nazionale sta attraversando, proprio in questi anni, un delicato passaggio generazionale, indispensabile per affrontare il domani. «Da un lato l’acciaio ha bisogno dei giovani, della loro freschezza, della creatività, di idee innovative. Dall’altro – ha detto Morandi –, le nuove generazioni, in un contesto complesso come quello che stiamo vivendo, hanno assoluto bisogno di riferimenti, di esempi, di valori, più che di regole. Mi piace pensare che siderweb, e tutte le iniziative ideate, come Made in Steel, sia un luogo in cui si possa affrontare, favorire e anche sostenere questo passaggio di testimone».

E a fieramilano siderweb inaugurerà anche un nuovo progetto, “Steel Young”, che vuole coinvolgere i giovani dell’acciaio.

Proprio per re-immaginare il mondo della siderurgia, «che si sta confrontando con una complessità senza precedenti, fatta di incertezza, di crisi energetica, di carenza di materie, di inflazione ed emergenza ambientale, vogliamo provare a intercettare le parole per costruire nuovi orizzonti» ha spiegato Francesca Morandi, content manager di siderweb. «Oggi è più che mai urgente unirci in uno sforzo intellettuale per re-immaginare il nostro futuro, dove una nuova narrazione, lungo i pilastri della sostenibilità e dell’innovazione, daranno nuovo slancio alle nostre imprese».

È con questa logica che è nato l’intero programma di Made in Steel 2023 (clicca qui per scoprire tutti gli eventi della tre giorni d’acciaio). Saranno tre i luoghi dei contenuti e dello scambio di informazioni: la siderweb Conference Room, la siderweb TV e – per la prima volta – la siderweb Arena, uno spazio nuovo pensato per approfondire alcuni temi e renderli relazioni, contatti, alleanze.

«Sono convinta stia iniziando un nuovo pezzo di storia – ha detto Francesca Morandi –, un nuovo futuro anche nella nostra filiera. Dobbiamo prendercene cura, con coraggio e responsabilità. Selezionando le parole del “capitale narrativo” della siderurgia per allinearle al futuro».