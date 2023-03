Webinar, Live “Le parole dell’acciaio”

È in diretta streaming il webinar “Le parole dell’acciaio” dedicato ad anticipare alcune delle tematiche che animeranno la decima edizione di Made in Steel in programma dal 9 all’11 maggio nel polo fieristico milanese di Rho.

Oltre a spiegare il tema della manifestazione, GENERATIONS, alcune brevi narrazioni porranno enfasi su: Mito, Innovazione, Sostenibilità, Persone; elementi chiave che la community siderurgica di siderweb ha imparato a conoscere sempre più nel corso di questi anni.

Spazio a Marcello Zane - Il mito; Carlo Mapelli - L’innovazione; Isabella Manfredi - La sostenibilità; Francesco Semino - Le persone. Di GENERATIONS parleranno in apertura e in chiusura Paolo Morandi e Francesca Morandi (siderweb).



Programma interventi

GENERATIONS

Paolo Morandi (Ceo siderweb)

LE PAROLE DELL’ACCIAIO:

· Marcello Zane (Storico e Scrittore) - Il Mito

· Carlo Mapelli (Professore Politecnico di Milano) - L’innovazione

· Isabella Manfredi (Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne e CSR Feralpi Group) - La sostenibilità

· Francesco Semino (Consigliere Riconversider e Direttore Relazioni Esterne Acciaierie Venete) - Le persone

UN NUOVO CAPITALE NARRATIVO

Francesca Morandi (Content manager siderweb)