Ecco i finalisti 2023 dello Swedish Steel Prize di SSAB

L’edizione 2023 dello Swedish Steel Prize di SSAB sarà caratterizzata dal fil rouge della sostenibilità.

«Quest'anno siamo entusiasti di avere candidati che indicano la strada verso un futuro più sostenibile. In effetti, due applicazioni nel campo delle batterie meccaniche hanno mostrato un uso così innovativo dell'acciaio che non potevamo scegliere tra le due. Così le abbiamo nominate entrambe», ha spiegato Eva Petursson, presidente della giuria del premio e responsabile della ricerca e dell'innovazione di SSAB.

Oggi infatti l’azienda ha reso note le “nomination” dei candidati al prestigioso riconoscimento che sarà consegnato il prossimo 11 maggio a Stoccolma.

I finalisti sono quindi:

DigJim dalla Norvegia - sistema di manutenzione ultra-rapido

Questa innovazione guidata dall'utente è un sistema brevettato progettato per la sostituzione rapida delle parti di protezione della benna in loco. Questa soluzione apre la strada a nuovi modi flessibili e sostenibili di lavorare con la manutenzione. Inoltre, sfruttando la forza e la resistenza all'usura del materiale, il design esteso dei denti del sistema DigJim ha documentato un aumento della produttività durante l'uso.

Questo nuovo sistema di manutenzione ultraveloce, con costi di gestione inferiori e maggiore produttività, ha permesso a DigJim dia aggiudicarsi la nomination.

Gestamp dalla Spagna - braccio di controllo inferiore anteriore

In un'applicazione con requisiti impegnativi, Gestamp sta spingendo le proprietà del materiale in termini di resistenza e formabilità. Questa parte vitale del telaio è fondamentale per il funzionamento quotidiano e per le prestazioni di sicurezza. Utilizzando una tecnologia di formatura avanzata, questo braccio di controllo inferiore anteriore ha un design a guscio, reso possibile dall'introduzione solo da un nuovo livello di resistenza del materiale.

Per l'ottimizzazione del braccio di controllo inferiore anteriore con un aumento delle prestazioni, un'importante riduzione del peso e un risparmio sui costi, Gestamp è stata messa in nomination

Green Buffers dalla Svezia - tecnologia di accoppiamento dei treni di nuova generazione

Green Buffers sta introducendo l'acciaio ad alta resistenza per l'assorbimento dell'energia tra i vagoni ferroviari per aumentare la sicurezza dei treni. Questa tecnologia di accoppiamento di nuova generazione consente soluzioni di progettazione personalizzate più sofisticate e offre un numero maggiore di livelli di forza robusti e ben definiti per l'assorbimento dell'energia. Con la possibilità di aggiornare i treni esistenti, il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario ha un potenziale di rapida attuazione.

Con un sistema completamente nuovo che supporta la loro visione - zero deragliamenti incontrollati legati a collisioni - Green Buffers è stata nominata per il Premio svedese dell'acciaio 2023.

Levistor dal Regno Unito e ZOOZ da Israele - batteria meccanica per la ricarica rapida

Queste batterie meccaniche ad alta potenza, che utilizzano un nuovo design a volano in acciaio, sono soluzioni sostenibili per un mondo più sostenibile. Le batterie meccaniche offrono una maggiore durata, nessun degrado e un'impronta di materiale più piccola rispetto alle batterie chimiche. In questa soluzione aggiornata in acciaio, si ottiene anche un funzionamento più sicuro grazie alla sostituzione del design tradizionale del volano con strati di acciaio ad alta resistenza, che isolano i guasti e limitano i danni.

Grazie a un nuovo design dell'acciaio del volano per una maggiore sicurezza, una maggiore durata e un minore LCC in un materiale riciclabile al 100%, Levistor e ZOOZ sono stati nominati per lo Swedish Steel Prize 2023.