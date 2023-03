L'acciaio diventa cinema con «Steel Woman»

Le aziende cercano sempre più di trovare nuovi linguaggi per raccontarsi. Il video è uno di questi, al punto che da quest’anno è nato un vero e proprio festival “Premio Film Impresa” curato a Unindustria.

In questa prestigiosa rassegna c’è anche spazio per l’acciaio, o meglio per la "Steel Woman" Francesca Pizzigati, CEO di Steel Service. Nella categoria documentari, insieme a numerose altre produzioni, c’è infatti anche il corto di Filippo Grecchi dedicato all’imprenditrice di Codogno e alla sua esperienza nel cuore della pandemia.

La sinossi del cortometraggio recita: «Ha preso le redini dell’azienda a Codogno durante il periodo della zona rossa, ha condotto convogli di aiuti in Ucraina, ha portato la casa in azienda creando un ambiente accogliente per marito e figli. Il documentario racconta in modo convincente le ragioni per le quali Francesca Pizzigati viene chiamata “steel woman”: il fatto che venda acciaio in tutto il mondo è solo una fra tante».

Un’iniziativa dal successo inaspettato, come spiegato dalla stessa azienda in una nota stampa: «Il cortometraggio è, infatti, stato realizzato in tempi record (due giorni di riprese in azienda e un altro paio di giorni per montaggio e rifiniture) grazie alla collaborazione con un’agenzia di comunicazione e a due fratelli video-maker di Codogno».

Sedici minuti di racconto ma anche di emozione in quello che vuole raccontare in maniera lucida cosa è stata la pandemia in uno dei luoghi simbolo di quei giorni di solitudine ed isolamento.

«Per noi è già una vittoria essere stati selezionati: siamo in corsa con aziende di grosso calibro. Mi onora molto che persone di spicco del settore abbiano trovato interessante il nostro corto – spiega la “donna d’acciaio” Francesca Pizzigati –. Ho semplicemente voluto aprire le porte della mia azienda e mostrare la mia quotidianità come donna d’impresa, in cui le sfaccettature della mia identità non si scindono mai: donna, imprenditrice, mamma e moglie. E come nel fare impresa sia importante curare le relazioni dentro e fuori l’azienda, con i collaboratori e i partner».

Ora non resta che aspettare il momento clou della kermesse. Il 12-13 di aprile a Roma nella Casa del Cinema a Villa Borghese verranno decretati vincitori e premiati per ogni categoria e, con un pizzico di fortuna, potrebbe essere proprio "Steel Woman" a conquistare la prima edizione di questo ambito premio.

Ad affiancare il presidente di giuria Paolo Genovese ci saranno esperti del settore, manager e imprenditori: nello specifico, oltre al presidente di Unindustria Angelo Camilli e al presidente del Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria Antonio Alunni, in giuria ci saranno la regista e montatrice Esmeralda Calabria, la regista Wilma Labate, il regista Luca Lucini, l’economista, manager culturale e ambientalista Giovanna Melandri e l’attrice Luisa Ranieri.