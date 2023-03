Made in Steel: la biglietteria è aperta

Translated by Deepl

È aperta la biglietteria online di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio che si terrà a fieramilano Rho (Milano) dal 9 all’11 maggio, organizzata da siderweb – La community dell’acciaio.

All’evento, che già a dicembre aveva fatto registrare il sold out degli spazi espositivi e che nel frattempo ha raccolto altre 50 richieste di partecipazione in eccesso, saranno presenti oltre 280 espositori da 20 Paesi, in rappresentanza dalla filiera dell’acciaio. Più di 50 i buyer internazionali, che incontreranno gli operatori qualificati della filiera grazie alla collaborazione tra Made in Steel e l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il titolo di questa decima edizione sarà “GENERATIONS, re-imagining our world”. Proprio dei cambiamenti che la siderurgia mondiale sta attuando si parlerà nei convegni nella siderweb Conference Room, il cuore contenutistico della tre giorni dell’acciaio, cui parteciperanno oltre 25 relatori, analisti e decision maker della filiera, dall’Italia e dall’Europa. Si discuterà di nuovi mercati e catene del valore, delle nuove generazioni nell’acciaio e del ruolo delle donne, delle sfide globali che la siderurgia sta affrontando, dalla produzione all’utilizzo.

Mercoledì 10 maggio, poi, la siderweb Conference Room ospiterà l’assemblea generale annuale di Federacciai.

«Made in Steel è diventato un appuntamento fondamentale per il mondo dell’acciaio, un evento di siderweb che ha puntato fin dalla nascita sulla sua doppia anima: Conference da un lato, con contenuti di qualità e approfondimenti sui trend di mercato; Exhibition dall’altro, quindi un momento di relazione e business per tutti gli attori della filiera» dichiara Paolo Morandi, amministratore delegato di siderweb e Made in Steel.

«GENERATIONS, re-imagining our world sarà il titolo della decima edizione di Made in Steel. Un titolo che racchiude tante anime e temi: dall’internazionalizzazione alle nuove generazioni; dalla diversity all’innovazione; dalla sostenibilità a un nuovo racconto che ci riguarda tutti. Tante anime quante sono le sfide e le opportunità che la filiera avrà davanti nei prossimi anni. Avremo con noi relatori e speaker di spessore, che ci aiuteranno ad affrontare le diverse anime del fare impresa. Con loro approfondiremo, studieremo, guarderemo al futuro. Noi ci stiamo mettendo tutta la passione che ci contraddistingue per costruire il mondo che verrà» aggiunge Francesca Morandi, content manager di siderweb.

Il programma completo è online: clicca qui per scoprire tutti i convegni e gli eventi della tre giorni dell'acciaio internazionale.