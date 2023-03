Webinar, live "Terremoto in Turchia: un altro cigno nero per l’acciaio?"

È in diretta il webinar «Terremoto in Turchia: un altro cigno nero per l’acciaio?».

L’approfondimento punta a valutare l’impatto sul comparto siderurgico della tragedia del 6 febbraio che ha mietuto centinaia di vittime radendo al suolo diverse città al confine tra Turchia e Siria.

L’appuntamento è aperto dalla presentazione di Stefano Ferrari (siderweb) dedicato al ruolo delle siderurgie turca e siriana ed ai loro rapporti commerciali con l’Ue e l’Italia e, successivamente, sarà arricchito dalle testimonianze di Ennio Busseni (EFB Trading), Andrea Musso Piantelli (steel trader) e Flavio Bregant (Federacciai).

Programma interventi

Prima parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Turchia e Siria: ruolo nel panorama siderurgico e rapporti commerciali con l’Ue e l’Italia

Seconda parte:

Davide Lorenzini (DIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB) intervista: