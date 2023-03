Fratelli Cosulich, logistica e acciaio per puntare ai due secoli di storia

GENOVA - Logistica e acciaio. Pare essere questo il binomio scelto dalla Fratelli Cosulich per superare il traguardo dei due secoli di storia imprenditoriale. Un percorso spiegato a siderweb dal Chairman e Ceo del gruppo Augusto Cosulich che, sebbene si consideri un neofita della community siderurgica, punta a far crescere in tempi relativamente rapidi il peso dell’asset Trasteel di cui il gruppo genovese detiene una cospicua compagine azionaria.