ArcelorMittal fa il bis, è partner ufficiale di Parigi 2024

Dopo 12 anni l’acciaio sarà nuovamente il partner ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024. Dopo l’esperienza di Londra 2012, ArcelorMittal sarà nuovamente uno dei supporter dei giochi ospitati in terra francese.

Forte del suo know-how e della sua forza innovativa, ArcelorMittal produrrà alcuni dei simboli chiave dei Giochi di Parigi 2024: le torce e i calderoni olimpici e paralimpici, i grandi anelli e gli agitos (simboli delle paralimpiadi, ndr) che saranno installati nella città ospitante, saranno prodotti in acciaio a bassa impronta di CO 2 .

«Siamo molto orgogliosi di essere partner ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 – ha commentato Lakshmi Mittal, presidente esecutivo di ArcelorMittal –. Questo evento globale, la manifestazione sportiva più famosa e coinvolgente del mondo, risuona con i valori che guidano il nostro gruppo e tutti i nostri 158.000 dipendenti in tutto il mondo: il desiderio di alzare costantemente l'asticella, l'inclusione e la diversità, e la ricerca del net zero, illustrata dall'ambizione di Parigi 2024 di limitare la propria impronta di CO 2 . È un grande onore per ArcelorMittal e per me contribuire a questa eccezionale celebrazione dello sport».

Il design dei simboli olimpici realizzati in acciaio sarà svelato nel corso dell’anno.

«Come milioni di persone in tutto il mondo, amo i Giochi olimpici e paralimpici e tutto ciò che rappresentano – ha commentato Aditya Mittal, CEO di ArcelorMittal –. Sono lieto che ArcelorMittal sia partner ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e che questa partnership includa la produzione delle torce e dei calderoni in acciaio, entrambi simboli iconici di ogni edizione dei Giochi. In linea con l'ammirevole intenzione del comitato organizzatore di realizzare Giochi a basse emissioni di carbonio, l'acciaio che produrremo per la fabbricazione delle torce e dei calderoni avrà un'impronta di CO 2 significativamente ridotta. Siamo ansiosi di raccogliere questa sfida e di dimostrare al mondo intero il potenziale a basse emissioni di carbonio dell'acciaio e l'impegno di ArcelorMittal a guidare la decarbonizzazione del nostro settore e a realizzare il nostro obiettivo di "Acciai più intelligenti per le persone e il pianeta”».

«Le torce e i calderoni sono tra i grandi simboli dei Giochi olimpici e paralimpici – ha concluso Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024 –. Le fiaccole percorreranno migliaia di chilometri durante la Fiaccolata, vicino al popolo francese, mentre centinaia di migliaia di spettatori e miliardi di telespettatori vedranno i calderoni accendersi e spegnersi durante le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi. Siamo lieti di collaborare con ArcelorMittal, leader nel settore dell'acciaio, per la produzione di questi elementi essenziali, nonché dei grandi anelli e degli agitos che saranno installati a Parigi. Grazie alla sua capacità di innovazione, ArcelorMittal raccoglierà anche la sfida di rendere i Giochi spettacolari e più sostenibili. Benvenuti all'avventura!».