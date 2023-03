STEELWEEK: Superbonus e PNRR, i nodi per l'edilizia

Dopo due anni di straordinaria crescita degli investimenti in costruzioni, nel 2023 si prevede un rallentamento del settore a causa soprattutto delle modifiche al Superbonus 110%. Un provvedimento, quello del Governo Meloni che, seppur mirato ad evitare ulteriori danni al debito pubblico, sta producendo effetti difficili da gestire. In questa puntata di STEELWEEK cerchiamo di inquadrare la situazione. Allo stesso tempo, parliamo di cosa ha significato il boom del settore edile dell'ultimo biennio per l'acciaio e di quali sono le prospettive per quest'anno, anche e soprattutto alla luce dell'attuazione del PNRR.

Lo facciamo anche con le voci di Flavio Monosilio (direttore Affari Economici, Finanza e Centro Studi di ANCE) e dell'Ing. Luigi Strada (consigliere d'amministrazione della società Strada Ing. Achille, attiva nel commercio di prodotti siderurgici destinati soprattutto all'edilizia).

