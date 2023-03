Ancora una volta un evento tragico e imprevedibile va a sconvolgere il mondo e il mercato dell’acciaio. Il 6 febbraio, da quest’anno, sarà ricordato come un giorno di lutto in Turchia e Siria. I forti terremoti che hanno colpito la parte sud-orientale della Turchia e nord-occidentale della Siria hanno infatti provocato decine di migliaia morti, il crollo di migliaia di abitazioni e palazzi e l’interruzione dell’attività economica di ampie porzioni dei due Paesi.

Data l’importanza della Turchia nel mondo siderurgico, ottavo produttore mondiale (dati WSA 2022), anche per l’acciaio il sisma turco sta avendo e avrà delle conseguenze molto importanti. La zona colpita, infatti, verde concentrata circa il 30% della produzione siderurgica di Ankara, senza contare l’importanza strategica del porto di Iskenderun. Le conseguenze nel breve e nel medio termine del sisma sull’economia turca e siriana e soprattutto sulla siderurgia di quei Paesi sono ancora incerte e saranno il tema principale di discussione del webinar «Terremoto in Turchia: un altro cigno nero per l’acciaio?», che si terrà il 15 marzo alle ore 11 su piattaforma ZOOM.

L’appuntamento sarà aperto dalla presentazione di Stefano Ferrari (siderweb) dedicato al ruolo delle siderurgie turca e siriana ed ai loro rapporti commerciali con l’Ue e l’Italia e, successivamente, sarà arricchito dalle testimonianze di Flavio Bregant (Federacciai), Ennio Busseni (EFB Trading) e Andrea Musso Piantelli (steel trader) intervistati da Davide Lorenzini (siderweb).

Programma interventi