PANorami: l’Ucraina e l’era della “non-pace”

Sul fronte russo-ucraino, le diplomazie internazionali, pur al lavoro, non riescono a ottenere risultati. Si varano nuovi pacchetti di sanzioni e sullo sfondo resta la rivalità tra Stati Uniti e Cina. Insomma, non si vede una via d’uscita nel breve periodo e il conflitto ha aperto le porte a un contesto globale di turbolenza e instabilità, a un’era di “non-pace”, come l’ha definita nel suo ultimo saggio il politologo inglese Mark Leonard.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.