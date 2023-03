GAP punta su elettrificazione e idrogeno

Translated by Deepl

Nel 2023 di GAP c’è un investimento da 7 milioni di euro per l’acquisto di una nuova flotta di veicoli elettrici, che andrà ad aggiungersi agli oltre 700 mezzi oggi in servizio nella gestione dei parchi rottame, dei magazzini e dei refrattari, nell’evacuazione delle scorie, nella lavorazione di materiali ferrosi e servizi complementari.

Che la società del Gruppo Piantoni Holding con quartier generale a Sovere (Bg) avesse fatto della decarbonizzazione uno dei propri obiettivi principali era chiaro ormai da diversi anni: il progetto EHRON, avviato nel 2015 e dedicato allo sviluppo di sistemi di propulsione a zero emissioni studiati per i mezzi industriali, ha raggiunto un primo traguardo nel 2020, con la messa a punto di un kit per l’elettrificazione dei motori diesel usando batterie al litio. I primi tre caricatori industriali full-battery sono già attivi in un’acciaieria lombarda e altre cinque macchine stanno per entrare in opera.

E ora il prossimo obiettivo è ancora più ambizioso: «Dopo il consolidamento delle ricerche sull’elettrico ottenuto nel 2022, lo sviluppo prosegue con lo studio di un sistema propulsore a idrogeno» ha annunciato Eligio Piantoni, 43 anni, amministratore delegato che, con la madre Elena Guidi, presidente, è al vertice della società fondata nel 1952 (anno in cui nasceva la Comunità europea dell’acciaio) dal padre Gianni e lo zio Aldo Piantoni, dal cui acronimo deriva il marchio GAP.

Il riferimento è al progetto "MH2 - Material Handler - H2 Fuel Cell Powertrain", che ha ottenuto insieme al CNR ITAE di Messina un finanziamento a fondo perduto di circa 2,2 milioni di euro nell’ambito del Pnrr; somma che copre, per la quota parte del Gruppo GAP, il 65% dell’investimento necessario alla realizzazione del sistema di propulsione “H2 fuel cell”, che vede come partner anche Dolomitech.

Anche grazie agli investimenti continui in ricerca e sviluppo, i dipendenti nel 2023 hanno superato le 500 unità. Il 2022, intanto, si è chiuso con il fatturato consolidato in crescita del 17,5% rispetto al 2021, arrivando attorno ai 64,5 milioni di euro. E per crescere ancora si guarda oltre il mercato nazionale, finora il riferimento principale: sono stati avviati contatti per l’espansione in Europa e nei Paesi extra Ue. «È fondamentale incrementare la solidità del Gruppo – ha dichiarato Piantoni - e per raggiungere questo obiettivo dobbiamo, da un lato, guardare oltre i confini Italiani, e contemporaneamente diversificare i settori di attività, espandendo i servizi al di fuori del comparto dell’acciaio».

È con questi progetti che GAP tornerà come espositore a Made in Steel, dal 9 all’11 maggio a fieramilano Rho. L’evento «è per noi un’occasione importante di incontri con i player della siderurgia per proficui confronti con l’intera filiera, grazie al ricco programma di convegni, al fine di capire l’andamento del comparto» ha spiegato l’amministratore delegato. La Conference & Exhibition internazionale non sarà solo occasione di presentare i servizi e i progetti di GAP, ma anche di festeggiarne i primi 70 anni di attività, “compiuti” il 23 dicembre 2022. Lo stand, infatti, vorrà «comunicare l’anima visionaria dell’azienda e della sua continua evoluzione attraverso due secoli ad alta complessità e in rapido cambiamento, riuscendo ad anticipare i bisogni del mercato e della società – si legge in una nota di GAP - con l’offerta di risposte impreviste, imprevedibili e vincenti, per il bene non solo del comparto, ma anche in ottica di responsabilità sociale, come testimoniano le ultime innovazioni in campo energetico». Verrà posto un accento anche sull’importanza per il Gruppo della centralità della persona, «con lo stesso impegno posto nell'innovazione tecnologica ed energetica. Anche questa vuole essere una risposta concreta alla sfida, non senza preoccupanti incognite, della società contemporanea, tentata di affidarsi in toto all’intelligenza artificiale e alla robotizzazione». Non solo. Allo stand sarà allestita una mostra fotografica che ripercorrerà la storia dell’azienda, che spiega: «La struttura della rassegna sarà di tipo museale, con la possibilità di indugiare comodamente seduti sulle immagini e l’excursus che rappresentano. Un’occasione formativa anche per giovani e scuole». GAP dà appuntamento il 9 maggio alle 16.30 al suo stand (T 32 Padiglione 22) per un brindisi di buon compleanno.