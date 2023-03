PANorami: tutto rinviato a data da destinarsi

Translated by Deepl

Il veto di alcuni Paesi ha fermato il regolamento dell’Ue sullo stop ai motori termici entro il 2035. Quello della Germania innanzitutto, insieme a quelli di Italia, Polonia e Bulgaria. Il voto finale del Parlamento è stato rinviato a data da destinarsi.

La Commissione ha subito assicurato che l'obiettivo non era penalizzare chi non sarebbe stato in grado di adeguarsi immediatamente e che era prevista la possibilità di utilizzo di carburanti ecocompatibili a zero emissioni, per garantire la neutralità climatica e non penalizzare i cittadini europei.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.