Agenda: settimana di fiere e webinar

Martedì 7 marzo

Alle 11 si tiene il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI. Il focus sarà sui prodotti piani. Parteciperà anche Antonio Marcegaglia, che condividerà il proprio punto di vista sull’attualità e le prospettive della congiuntura dei piani in un’intervista condotta da Francesca Morandi. In apertura, Gianfranco Tosini di siderweb ed Emanuele Norsa di kallanish aggiorneranno sull’andamento del mercato italiano e internazionale.

Si apre alle 9 Zukunft Stahl, la conferenza annuale sul futuro della siderurgia tedesca, all'Accenture Essen Innovation Hub, organizzata da Handelsblatt.

Dal 7 al 10 marzo si tiene, alla Leipziger Messe, Intec, la fiera internazionale per le macchine utensili, la produzione e l'automazione, importante appuntamento europeo per l'industria della lavorazione dei metalli che si svolge ogni due anni.

Sempre martedì, la Cogne Acciai Speciali inaugura con una cerimonia la nuova molatrice elettrica EGM1 - Area Acciaieria CM80. L'appuntamento è alle 11:30.

Alle 17, infine, si tiene l'Aerospace Special Process Suppliers Summit, organizzato dallo US Commercial Service. ASPSS si concentra sui prodotti chimici e sulle tecnologie che migliorano le superfici destinate alle applicazioni nel settore aerospaziale e della difesa (anodizzazione, rivestimento, finitura, trattamento termico e altro).

Mercoledì 8 marzo

In serata al MUDEC di Milano si terrà Saving lives, l'evento di beneficenza di Metinvest per raccogliere sostegno ai progetti del gruppo volti a sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Swiss Steel Group terrà una conference call, dalle 10, per presentare i risultati del 2022.

Giovedì 9 marzo

È in calendario dal relazione semestrale di Danieli & C.

Si tiene il seminario di Aim dal titolo “Verifica e manutenzione di strutture metalliche storiche: aspetti strutturali e metallurgici, diagnostica e tecniche di intervento”. Al centro congressi Fast di Milano, piazzale Rodolfo Morandi 2. In presenza o in webinar in diretta streaming. Qui il programma e qui le iscrizioni.

È in programma anche il webinar di Unicmi “Le novità della legge di bilancio 2023 e dell’ultimo decreto legge 16 febbraio”, dalle 10 alle 13.

Venerdì 10 marzo

L'Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi a gennaio 2023 e nel IV trimestre 2022.

