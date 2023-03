ABS srl ottimista sul 2023

Translated by Deepl

È specializzata nella lavorazione di tubi in acciaio al carbonio, inox, ottone alluminio e rame. Ha tre sedi: la storica a Molteno, in provincia di Lecco, cui negli anni si sono aggiunte quelle di Oggiono e Costa Masnaga.

E arriva da un biennio positivo, nonostante le difficoltà della congiuntura. È ABS srl, che guarda con ottimismo al 2023. Anche per questo, tornerà per la terza volta come espositore a maggio a Made in Steel 2023.