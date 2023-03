Officina Pittini per la Formazione festeggia 20 anni

Officina Pittini per la Formazione festeggia vent'anni dalla sua creazione. La scuola aziendale del Gruppo Pittini celebrerà la costituzione nel 2003 di una delle prime corporate school nate in Italia, condividendo i festeggiamenti con chi ne ha frequentato le aule da studente o da docente, con chi ha preso parte a progetti, con le istituzioni, gli istituti e tutti coloro che nel tempo sono entrati in contatto con essa.

«Formare oggi realizzando il futuro» è la mission di Officina Pittini – spiega l’azienda in una nota –, una mission che esprime la consapevolezza rispetto all’importanza della formazione nel contesto attuale e lo sguardo costantemente rivolto al futuro, che si concretizza in aggiornamento costante e attenzione verso le nuove generazioni. La formazione dei collaboratori del gruppo è l’attività più rilevante per l’ente di formazione. Basti pensare che in questi vent’anni sono state erogate ai collaboratori oltre mezzo milione di ore di formazione. Nel solo 2021 sono state erogate 36.124 ore di formazione che hanno coinvolto circa 1400 persone. A conferma di questo impegno, l’investimento in formazione da parte del Gruppo Pittini è stato superiore a 700mila euro.

«I passi fatti sinora, i successi ottenuti e i progetti realizzati rappresentano l’eredità di Officina Pittini per la Formazione –racconta Micaela Di Giusto, Presidente di Officina Pittini per la Formazione – e devono fungere da guida per il futuro, sempre nel segno dell’attenzione alle persone, dell’aggiornamento continuo e della formazione di qualità».

Nel ruolo di ente di formazione accreditato, OPF ha inoltre allargato le sue attività a beneficio del territorio, di privati e di aziende. Nel 2021, l’ampia offerta di percorsi formativi sempre aggiornati ha permesso ad Officina Pittini per la Formazione di ottenere l’accreditamento anche da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), come provider autorizzato all’organizzazione di attività di formazione per l’aggiornamento della competenza professionale, e dall’Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, che ha accreditato la corporate school come Centro di Formazione AIFOS (CFA) per il rilascio delle certificazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Un elemento caratterizzante di OPF è la capacità di lavorare in sinergia e a supporto dei soggetti con cui collabora. Tra i progetti più significativi vanno ricordati quelli di formazione-lavoro nati in collaborazione con il Gruppo Pittini, “Steel Training”, così come “Management 4 Steel”, sviluppato assieme ad altre quattro realtà siderurgiche italiane e in cui l’ente formativo coordina tutta la parte didattica.

La celebrazione della ricorrenza non avverrà con un singolo evento celebrativo ma un ricco programma di iniziative, che tiene conto delle tre direttrici principali su cui si concentrano le attività dell’ente di formazione: i collaboratori del Gruppo Pittini, il mondo dell’istruzione e delle nuove generazioni e, non ultima, la realtà territoriale.

La prima parte dell’anno è dedicata a scuole ed istituti, proponendo un calendario di incontri, visite e attività formative che vanno dall’orientamento a esperienze in azienda per oltre 500 studenti, per far conoscere l’ambiente lavorativo e mettere alla prova le competenze apprese. Sessioni formative che non avranno per destinatario esclusivamente gli studenti, bensì vedranno coinvolti anche personale scolastico, docenti e referenti dei diversi enti di formazione.

Nella seconda parte dell’anno le iniziative saranno rivolte al gruppo e ai suoi collaboratori interni. Tra gli obiettivi emerge la volontà di dare valore alle persone attraverso l’accrescimento del loro know-how tecnico e personale. Officina Pittini per la Formazione sarà promotore di progetti formativi per i collaboratori del Gruppo, per facilitare l’upskilling e reskilling, favorire il mentoring interno e offrire occasioni di arricchimento grazie all’intervento di formatori esterni e incontri con esperti.

La stessa attenzione è rivolta all’esterno, nei confronti del territorio e delle comunità locali. Sono state formulate nuove proposte anche per disoccupati, apprendisti, ordini professionali, aziende e singoli individui, che nel 2023 potranno beneficiare dei servizi dell’ente di formazione ed essere coinvolti in progetti di sviluppo e call for ideas.