PANorami: quattro giorni di lavoro, dibattito aperto

La settimana lavorativa di 4 giorni (in 18 Paesi è in corso una sperimentazione): una proposta che è stata quasi immediatamente raccolta dal ministro Urso, che l’ha presa in considerazione con serietà. Uno dei nodi sarà senza dubbio quello della produttività, che non si riesce ad aumentare in Italia.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.