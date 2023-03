Webinar, il 7 marzo torna MERCATO & DINTORNI

Translated by Deepl

Torna il 7 marzo MERCATO & DINTORNI, l’approfondimento mensile di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica.

Il focus sarà sui prodotti piani al carbonio, dopo che il 2023 è iniziato positivamente compensando in parte le difficoltà che avevano contraddistinto il comparto nella seconda parte del 2022.

Restano però ancora diverse incognite: come si evolverà il settore nel 2023? Quali saranno i prodotti piani che saranno contraddistinti da un aumento della domanda? Come si evolverà il mercato dei tubi saldati?

Il titolo dell’appuntamento, in programma dalle 11, è "Piani: inizia la ripresa. Ma quanto durerà?". A dare una risposta il presidente del Gruppo Marcegaglia, Antonio Marcegaglia, che condividerà il proprio punto di vista sull’attualità e le prospettive della congiuntura dei piani in un’intervista condotta da Francesca Morandi (siderweb). In apertura dell’evento, invece, si lascerà spazio agli analisti con i contributi di Gianfranco Tosini (siderweb), che fornirà un quadro dei numeri del mercato italiano dei prodotti piani e delle sue prospettive future, e di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), che aggiornerà il pubblico sull’andamento dei prezzi e della domanda di materie prime e prodotti finiti in acciaio sui mercati internazionali.

Programma interventi

Prima parte:

· Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Il settore dei piani in acciaio al carbonio in Italia: numeri e prospettive

· Emanuele Norsa (KALLANISH E COLLABORATORE SIDERWEB)

Evoluzione dei mercati internazionali dell’acciaio

Seconda parte:

Francesca Morandi (CONTENT MANAGER SIDERWEB) intervista

· Antonio Marcegaglia (PRESIDENTE GRUPPO MARCEGAGLIA)