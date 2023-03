La solidarietà italiana è forte come l'acciaio

Translated by Deepl

Un evento per celebrare il legame d’acciaio che unisce Ucraina e Italia anche nella solidarietà.

Metinvest, il maggior produttore siderurgico ucranio, ha organizzato per Saving Lives (iniziativa umanitaria che ha come fine quello di aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra), un charity event mercoledì 8 marzo al MUDEC di Milano. Un appuntamento per ringraziare i partner italiani della vicinanza ricevuta in un anno di conflitto e, allo stesso tempo, raccogliere ulteriore sostegno per la missione primaria dell'iniziativa, vale a dire salvare vite.



L'evento sarà presentato da Yuriy Ryzhenkov, il CEO di Metinvest Group (nell'immagine di testa), che con diversi imprenditori italiani e internazionali interverrà nel dibattito “Europe's profile following the integration with Ukraine” (Il profilo dell’Europa in seguito all’integrazione con l’Ucraina), moderato dal vicedirettore del Corriere della Sera Federico Fubini.

Roberto Re (nell'immagine a lato), Managing Director di Metinvest International Italia, nominato lo scorso 1° febbraio amministratore delegato di Metinvest Trametal S.p.A. e Ferriera Valsider S.p.A., spiega meglio motivazioni e senso dell’evento solidale.

Dottor Re, cos'è Saving Lives?

L'iniziativa Saving Lives e la fondazione Do it together sono state create dal Gruppo Metinvest in cooperazione con la Fondazione Rinat Akhmetov all’inizio dell’invasione militare russa in Ucraina per impedire una catastrofe umanitaria a causa della guerra. Il progetto prevede una continua assistenza agli ucraini con cibo e generi di prima necessità. Ad oggi più di 400.000 ucraini hanno già ricevuto generi alimentari e prodotti per l’igiene. Le aree di assistenza sono determinate in collaborazione con il consiglio di programma della Fondazione, che è composto da europei.

Come procede il progetto?

Gli ospedali ucraini stanno ricevendo medicine, equipaggiamenti e beni di consumo che hanno salvato centinaia di migliaia di vite. Con i nostri partner, abbiamo lanciato una nuova area di operazioni per Saving Lives, relativa alla riabilitazione fisica e psicologica dei dipendenti di Metinvest colpiti dalla guerra. In particolare, l’iniziativa ha lanciato un programma di protesi per gli ucraini che copre i dipendenti di Metivnest e i membri delle loro famiglie, così come i civili e i veterani di guerra. Saving Lives sta anche supportando una piattaforma educativa online in lingua ucraina per specialisti ucraini nelle protesi per arti e terapie di riabilitazione, per migliorare la qualità delle cure mediche delle persone ricoverate.

Quali sono gli effetti dell'invasione russa sugli impianti ucraini di Metivnest?

Più di 500 nostri dipendenti sono deceduti e 7.000 stanno combattendo nelle forze armate ucraine per la difesa del territorio. Abbiamo perso il controllo di due grandi acciaierie a Mariupol, il blocco navale russo limita le nostre esportazioni, le nostre aziende lavorano sotto la costante minaccia di bombardamenti nemici.

Chi parteciperà al dibattito “Europe's profile following the integration with Ukraine”?

Oltre a Yuriy Ryzhenkov e a Federico Fubini, alcuni fra i più prestigiosi esponenti dell'industria italiana e dell'economia. Tra gli altri: Roberto Antonione, segretario generale dell'Iniziativa Centro-europea (il più importante forum di cooperazione dell'Europa centrale con base a Trieste); Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico; Augusto Cosulich, presidente e CEO di Fratelli Cosulich; Lucia Morselli, CEO di Acciaierie d'Italia; Antonio Marcegaglia, presidente di Marcegaglia Group.

Quali saranno gli argomenti del dibattito?

Con questo dibattito vogliamo evidenziare la prospettiva per il futuro dell'industria ucraina e il contributo italiano che può essere decisivo, specialmente in aree dove l’Italia è già protagonista, portando una dotazione complementare sul piano sia industriale che intellettuale all’Ucraina. Anche la visita recente del primo ministro Giorgia Meloni a Kiyv è la prova di ciò. Tra chi ha già confermato la partecipazione ci sono numerose aziende della community siderurgica che hanno aiutato concretamente la Fondazione e che potranno farlo anche grazie alla partecipazione a un’asta benefica curata dal gruppo Bolaffi.



Per maggiori informazioni sulla partecipazione all’evento è possibile rivolgersi a Paolo Zanotta, scrivendo all’indirizzo zanotta@mill-s.com oppure telefonando al 375 6547262.

Chi volesse supportare la fondazione sin da ora può cliccare qui: https://savinglives.scm.com.ua/donation-2/

Anche siderweb sarà presente alla serata, per raccontare il supporto e la solidarietà dell’acciaio in una tragedia umanitaria come la guerra in Ucraina.