Agenda: gli appuntamenti d'acciaio

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 27 febbraio

Saipem pubblica i risultati preconsuntivi consolidati del 2022.

Comincia oggi l'esame in commissione Attività produttive della Camera del disegno di legge S. 455. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale", approvato dal Senato il 22 febbraio.

Si apre la 32^ Global Metals, Mining & Critical Minerals a Hollywood, in Florida, organizzata da BMO Capital Markets. Alla conferenza partecipano oltre 1.500 operatori, in rappresentanza di 600 realtà, tra cui Anglo american, ArcelorMittal, BHP, Glencore, Rio Tinto, Steel Dynamics, Stelco, Vale.

Comincia oggi anche la Cutting Week, quattro giornate online dedicate alle tecnologie di taglio di lamiera, tubo e profilati.

Alle 15 comincia il webinar, organizzato da Unicmi, dal titolo "Introduzione al 'nuovo' codice dei contratti pubblici".

L'australiana Yancoal pubblica i risultati dell'anni finanziario 2022.

Martedì 28 febbraio

Il Centro Inox tiene la lezione webinar sigli acciai inossidabili dal titolo “Le caratteristiche fisiche e meccaniche degli acciai inossidabili”.

L'Istat pubblica il fatturato dell'industria a dicembre.

Mercoledì 1° marzo

Gerdau pubblica i risultati del 2022.

Il ministero dei Trasporti rende note le immatricolazioni di auto a febbraio.

Giovedì 2 marzo

Federmeccanica presenta la 165^ indagine congiunturale, alle 12 al Bettoja Hotel Massimo D'Azeglio di Roma. Dopo la conferenza, si terrà la presentazione del libro di Fabio Storchi "La passione per il 'rinnovamento'. I miei anni in Federmeccanica".

