STEELWEEK: Ucraina, un anno dall'invasione russa

È passato un anno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, cominciata il 24 febbraio del 2022. 365 giorni nei quali l'"Operazione speciale" russa è diventata una vera e propria guerra di logoramento con effetti non solo sulla stessa Ucraina ma sul mondo intero. In questa nuova puntata di STEELWEEK proviamo a tracciare un bilancio di un anno di guerra e di sanzioni occidentali contro Mosca. Come sempre, concentrandoci su quello che è stato l'impatto sul settore dell'acciaio.

Questa settimana, ci aiutano nell'analisi Massimiliano Panarari (sociologo e saggista) e Achille Fornasini (chief analyst & partner siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

