Agenda: settimana di webinar

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 20 febbraio

Dalle 15.00 alle 18.00 si tiene il webinar di Unicmi “Il 'nuovo' codice dei contratti pubblici, le principali novità”.

Martedì 21 febbraio

Si riunisce il consiglio di amministrazione di Vimi Fasteners, per presa visione dei principali dati preconsuntivi gestionali ed economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2022 (ricavi delle vendite, EBIDTA e posizione finanziaria netta, non sottoposti ad attività di revisione).

È atteso in aula in Senato il ddl di conversione del decreto-legge n. 2/2023, sulle misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale (A.S. n. 455), nel testo proposto dalla Commissione Industria e Agricoltura, licenziato il 16 febbraio con mandato al relatore, il senatore Pogliese.

Alle 14.30, all’Università cattolica di Milano, largo Gemelli 1, comincerà la presentazione del primo bilancio di sostenibilità del settore da parte di UCIMU- Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione.

Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a gennaio.

Mercoledì 22 febbraio

siderweb organizza il webinar dal titolo "Acciai speciali: ritorna la domanda?”, con inizio alle 11. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione qui.

Stellantis annuncia i risultati dell’esercizio 2022.

L'Istat pubblica i dati sulla produzione nelle costruzioni a dicembre.

Giovedì 23 febbraio

In calendario un incontro in Regione Umbria con le sigle sindacali, i vertici delle istituzioni territoriali e di AST.

Il Centro Inox terrà la lezione webinar “Le principali famiglie degli acciai inossidabili e l’influenza degli elementi di lega”, dalle 9.30 alle 11.00.

L'Anfia sarà presente alla fiera Automation & Testing a Torino, dove organizza alle 10.30 il convegno "La simulazione avanzata come motore dell'innovazione" (in allegato il save the date). Clicca qui per le iscrizioni.

L'Aim tiene la giornata di studio Tecniche sperimentali per la caratterizzazione dei materiali, organizzata dal Centro di studio metallurgia fisica e scienza dei materiali, dalle 9 all’Università degli Studi di Padova, sede di Vicenza.

Sempre l'Aim ha organizzato il webinar, dalle 14.30 alle 15.30, su “Il principio di materialità nel reporting di sostenibilità”. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Venerdì 24 febbraio

L'Aim terrà il webinar “Emergenza costi energetici: che fare in fonderia”, a partire dalle 9.30.

