STEELWEEK: stop alle auto inquinanti, l'impatto sull'acciaio

È arrivato questa settimana il via libera definitivo del Parlamento europeo ai nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO 2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri, cioè lo stop ai veicoli diesel e benzina di nuova immatricolazione a partire dal 2035. Un provvedimento definito cruciale per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, ma che non ha mancato di sollevare preoccupazioni nel settore auto e nel mondo industriale in generale. Saranno sufficienti 12 anni per un cambiamento così radicale? Quale sarà l'impatto sul comparto dell'acciaio, per il quale l'automotive rappresenta circa il 18% del consumo totale in Europa? Cerchiamo di fornire risposte a queste domande nell'ultima puntata di STEELWEEK, la quinta di quest'anno.

Lo facciamo anche grazie ai contributi di Gianmarco Giorda (direttore generale ANFIA) e Tommaso Sandrini (amministratore delegato di San Polo Lamiere).

