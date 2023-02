Segui in diretta "Acciaio: i clienti protagonisti"

È già in diretta il webinar siderweb «Acciaio: i clienti protagonisti», l’appuntamento che punta a dare dimensione ad alcune delle sfide che accompagneranno gli operatori nel 2023 come: PNRR, la svolta green dell’economia europea, la crescente concorrenza internazionale.

Per farlo i “protagonisti” sono proprio tre settori chiave per la siderurgia, ovvero le costruzioni, l’automotive e la meccanica, comparti che, sommati, rappresentano circa i due terzi dell’utilizzo europeo di acciaio.

Gianfranco Tosini, dell’ufficio Studi Siderweb propone un’analisi dello stato di salute e delle prospettive dei settori utilizzatori, mentre i tre ospiti intervistati, Gianmarco Giorda (ANFIA), Massimiliano Musmeci (ANCE) e Alfredo Mariotti (UCIMU) entreranno del dettaglio delle varie realtà dal punto di vista delle dinamiche generali e soprattutto delle aspettative sulla domanda.

PROGRAMMA:

Prima parte:

· Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb)

Analisi dello stato di salute e delle prospettive dei settori utilizzatori

Seconda parte:

Francesca Morandi (Content Manager siderweb) intervista:

· Gianmarco Giorda (Direttore generale ANFIA)

· Massimiliano Musmeci (Direttore generale ANCE)

· Alfredo Mariotti (Direttore generale UCIMU)