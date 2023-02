PANorami: gli strascichi polemici del Consiglio europeo

Translated by Deepl

Il Consiglio europeo straordinario del 9 febbraio si è chiuso con una certa coda polemica per l’”isolamento” di Giorgia Meloni, che non ha preso parte alla cena all’Eliseo con Macron, Scholz e Zelenskyy. Per ragioni politiche certo, ma anche perché il nostro peso economico, finanziario, militare non è quello dei due nostri ipotetici partner nel gruppo di testa. C’è molto da lavorare per ricucire i rapporti.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.