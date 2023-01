Verona, ultimo saluto a Giuseppe Manni

VERONA – L’ultimo saluto a Giuseppe Manni è stato come la sua vita, circondata da persone. Era gremita la chiesa di Santa Anastasia a Verona, per le esequie dell'imprenditore scomparso venerdì scorso a 82 anni, colma al punto da quasi non riuscire a contenere i familiari, amici e collaboratori che non hanno voluto mancare in questo momento di commiato e di condivisione del dolore per la perdita improvvisa.

«Un uomo cattolico, cioè universale, olistico, aperto a tutti gli aspetti della vita». Così il sacerdote nella sua omelia ha descritto il fondatore di Manni Group Spa e presidente della Holding Panfin Srl, sottolineando come egli avesse «inglobato nella sua vita non solo gli aspetti del lavoro, ma anche dell'impegno nel sociale, nell'arte, nelle ricerche più avanzate».

A proposito di ricerca, Roberto Ferri, past president di GSK Italia, ha voluto ricordare durante la funzione il sostegno di Giuseppe Manni a un progetto di telemedicina «che durerà ancora qualche anno ma metterà in condizione i nostri pazienti di essere curati restando a casa attraverso la tecnologia digitale. Un progetto innovativo, unico in Italia, di cui anche l'Istituto Superiore di Sanità sta seguendo gli sviluppi e del quale Giuseppe era molto orgoglioso e fiero. Grazie, Giuseppe, per averci indicato la strada da seguire».

L'imprenditore ha lasciato un ricordo affettuoso anche nei suoi collaboratori, che da lui hanno sottolineato di aver ricevuto un «costante stimolo di crescita e un fervido esempio non solo nel lavoro, ma anche nell'aiuto delle persone più sfortunate». Una caratteristica, quest'ultima, ben evidenziata da un aneddoto che il prete celebrante, un carmelitano scalzo vicino alla famiglia Manni, ha voluto raccontare: «Qui con noi oggi c'è una monaca di clausura che proviene dal Camerun. Vive in una zona di guerra ed è viva perché Giuseppe e la sua famiglia le hanno dato un tetto. All'inizio di questa grande scoperta dell'Isopan, uno dei grandi regali di Giuseppe è stato l'invio al monastero di clausura un tetto, in un paese che si trova presso il monte Camerun e che è estremamente piovoso».

Nei giorni scorsi, anche diverse figure istituzionali hanno voluto esprimere il loro cordoglio per l'imprenditore veronese.

«Con Giuseppe Manni – aveva dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – il Veneto perde non solo un imprenditore illuminato ma anche un imprenditore che aveva messo nella scala delle sue priorità la responsabilità verso la società in cui era nato e in particolare la sua Verona». Manni era infatti «impegnato nel mondo dell’arte, dell’archeologia, della musica, del teatro, ambiti nei quali ha portato anche la sua esperienza manageriale. La sua volontà era quella di restituire con impegno quanto la società veneta in cui era cresciuto e in cui era attivo gli aveva donato». E mentre il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha affermato che la città «perde una figura di grande rilievo», il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini, ha definito Giuseppe Manni «re dell'acciaio, capitano di industria, uomo forte e di ispirazione», ricordando il suo impegno sociale a tutto tondo: «Chi non conosce la Brain Research Foundation Verona Onlus, che si occupa di incentivare la ricerca biomedica sul sistema nervoso. Chi non ricorda il suo impegno e amore per il festival lirico e il suo coinvolgimento nel mondo culturale cittadino e non solo. La realtà è che Giuseppe Manni era una persona innamorata della sua città e del suo paese lo ha dimostrato ogni giorno nei fatti».