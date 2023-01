Lutto d'acciaio: si è spento Valentino Bellicini

L’acciaio bresciano piange uno dei suoi storici protagonisti. Si è spento a 85 anni Valentino Bellicini, patron dell’omonima ferriera che, sviluppando le intuizioni del padre Andrea, aveva saputo trasformare da un semplice maglio di famiglia ad una vera e propria realtà di primaria importanza della siderurgia camuna.

L’amore per la sua azienda lo ha accompagnato per tutta la vita e perfino oltre, dal momento che per sua stessa volontà la camera ardente è stata allestita all’interno di Ferriere Bellicini.

Sabato 28 alle 15:00 nella chiesa parrocchiale di Bienno (BS) l’ultimo saluto. Alla moglie Battistina, alle figlie Giancarla e Anna, ai fratelli Pierangelo Franco e Giacomo, ai parenti e amici tutti, le più sentite condoglianze dalla community dell’acciaio.