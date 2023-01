Torna la formazione del Centro Inox

Translated by Deepl

Torna anche per il 2023 la formazione sugli acciai inossidabili promossa dal Centro Inox.

Il primo appuntamento, in programma l’8 e 9 febbraio, è il “Corso di formazione disciplina MOCA” dedicato alle linee guida per la costruzione di un sistema di assicurazione e controllo della qualità.

«Il corso proposto - spiegano gli organizzatori - ha lo scopo di presentare e illustrare in dettaglio gli argomenti che definiscono il quadro delle competenze minime necessarie per chi opera all’interno delle aziende della “filiera MOCA”, che saranno trattati sia dal punto di vista teorico che tramite esempi pratici, casi studio e simulazioni, presentati nel corso dello svolgimento dei vari argomenti nelle due giornate del corso. Il corso ha la finalità di fornire le conoscenze utili per l'implementazione di un sistema di assicurazione e controllo della qualità in azienda, come richiesto dal Regolamento CE 2023/2006. Ulteriore scopo è quello di fornire suggerimenti mirati alle aziende che già dispongono di un sistema di gestione per la qualità a norma UNI EN ISO 9001, al fine dell’adeguamento dello stesso alla disciplina MOCA».

La modalità dell’evento formativo è prevista a distanza tramite la piattaforma ZOOM. Per maggiori informazioni e per accedere alle schede di iscrizione è possibile cliccare su questo link.