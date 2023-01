Webinar. MERCATO & DINTORNI, "Lunghi: verso il PNRR ed oltre"

Il 2022 è stato l’anno del boom dei prezzi dei prodotti lunghi in acciaio al carbonio. Un boom che ha visto le quotazioni superare i picchi del 2021 e rimanere su livelli superiori alla media storica per tutto l’anno, anche a causa del caro-energia che ha influito sui costi produttivi delle acciaierie elettriche. Dopo un anno contraddistinto da grande tensione, quali sono le prospettive e le attese per il 2023 per i prodotti lunghi? Come reagiranno i consumi alla spinta del PNRR e al freno imposto dalle dinamiche inflattive? Quali saranno i prodotti che avranno una performance migliore e quali incontreranno più difficoltà? Qual è lo stato di salute delle imprese del comparto?

Se ne discuterà durante la seconda edizione del 2023 del webinar MERCATO & DINTORNI. Il convegno, dal titolo "Lunghi: verso il PNRR ed oltre", punterà a individuare le sfide della congiuntura e a proporre possibili soluzioni, grazie al contributo di Giuseppe Pasini (Gruppo Feralpi), che sarà intervistato da Francesca Morandi (siderweb), e di due analisi a cura di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) ed Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb). Il primo fornirà una visione d’insieme del settore italiano dei lunghi in acciaio al carbonio; il secondo si dedicherà all’andamento dei prezzi e della domanda di materie prime e prodotti finiti in acciaio sui mercati internazionali. Durante il webinar ci sarà anche spazio per il pubblico, con un sondaggio dedicato all’andamento dei prezzi sul mercato nazionale.

PROGRAMMA

Prima parte:

(RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) Il settore dei lunghi in acciaio al carbonio in Italia Emanuele Norsa (KALLANISH E COLLABORATORE SIDERWEB)

Evoluzione dei mercati internazionali dell’acciaio

Seconda parte:

Francesca Morandi (CONTENT MANAGER SIDERWEB) intervista