Webinar LIVE «ENERGIA & MATERIE PRIME VERSO NUOVI ORIZZONTI»

È già in diretta «ENERGIA & MATERIE PRIME VERSO NUOVI ORIZZONTI», il webinar di siderweb dedicato alle prospettive a medio termine per il comparto dell’energia e per le materie prime siderurgiche.

Dalle 11 gli interventi di Amedeo Rosatelli (Sere) e Gianfranco Tosini (siderweb), che si dedicheranno, rispettivamente, all’analisi dell’attualità e delle traiettorie di sviluppo del mercato energetico e di quello delle materie prime siderurgiche. Intervistati da Stefano Ferrari (siderweb), ragioneranno sui medesimi temi (ma con il punto di vista dell’associazione e del mercato) anche Cinzia Vezzosi (Assofermet ed EURIC) e Adriano Zambon (Acciaierie Venete).

Il programma:

Prima parte

Amedeo Rosatelli (SENIOR PARTNER SERE)

Mercato energetico: criticità e prospettive

Le materie prime all’alba di una rivoluzione

Seconda parte

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) intervista