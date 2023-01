STEELWEEK: 2023, il mercato ai blocchi di partenza

Dopo una pausa di alcune settimane, parte oggi la seconda stagione di STEELWEEK, il podcast di siderweb dedicato ai temi principali della settimana siderurgica.

Dopo un 2022 estremamente complicato, sotto quali auspici è iniziato il nuovo anno? Cosa aspettarci dal 2023 per il mercato siderurgico e per l'economia in generale? Questa prima puntata si concentra su quanto successo nei primi giorni dell'anno e sulle aspettative degli operatori per il prossimo futuro.

Ad aiutarci nell'analisi, le voci di Antonio Gozzi (presidente di Federacciai), Riccardo Benso (presidente di Assofermet) e Carlo Bonomi (presidente di Confindustria).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.