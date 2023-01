PANorami: Cina e deglobalizzazione

Translated by Deepl

La politica zero Covid cinese sta avendo conseguenze drammatiche, sull'economia e sul tessuto sociale del Paese. Il Pil è in calo, e cala anche la popolazione per la prima volta; si registrano nuovi, improvvisi blocchi della produzione; è morta quella globalizzazione che era il motore dell'economia cinese.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.