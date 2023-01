Webinar: live MERCATO & DINTORNI

È già in diretta il primo appuntamento del 2023 con i webinar di siderweb.

Come di consueto è «MERCATO & DINTORNI» ad aprire la stagione per provare a fare chiarezza sulle prospettive dell’anno.

Dalle 11:00 Stefano Ferrari approfondirà le prospettive macroeconomiche e del settore dell’acciaio per il 2023. Seguirà la testimonianza di uno dei protagonisti dell’acciaio italiano ed europeo, Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding). In chiusura, Achille Fornasini descriverà le dinamiche e le prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio.

Programma interventi

Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb)

Settore dell’acciaio: le prospettive per il 2023

Francesca Morandi (content manager siderweb) intervista

Antonio Gozzi (Presidente Federacciai e Presidente Duferco Italia Holding)

Achille Fornasini (partner & chief analyst siderweb)

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Clicca sull'immagine per iscriverti.