Made in Steel è sold out

Translated by Deepl

Made in Steel chiude le adesioni degli espositori: è tutto esaurito. La decima edizione della Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio dal 9 all’11 maggio occuperà oltre 14.500 metri quadrati nei padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho. Un record per la manifestazione, che fa segnare una crescita dell’area espositiva del 45% rispetto al 2021 e del 13% rispetto al precedente primato del 2019.

Anche gli altri principali indicatori sono in netto miglioramento se confrontati con le passate edizioni. Gli espositori sono in crescita del 28% rispetto al 2021; il 25% arriva dall’estero. Pressoché tutti i maggiori gruppi siderurgici mondiali e nazionali saranno presenti.

«È un risultato importante, che premia la qualità del principale evento organizzato da siderweb – La community dell’acciaio e l’impegno volto al costante miglioramento. Made in Steel 2023 sarà un momento fondamentale per l'acciaio internazionale: tre giorni di business e di conferenze, per ragionare insieme sul futuro del nostro mondo, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo» ha dichiarato Paolo Morandi, amministratore delegato di Made in Steel.

Saranno decine i buyer da tutto il mondo che visiteranno Made in Steel, grazie alla collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. A supporto del business ci saranno anche il servizio di matchmaking e la possibilità per le aziende di organizzare meeting agli speakers’ corner.

Il titolo della decima edizione dell’evento sarà “GENERATIONS, re-imagining our world”. Proprio attorno alle prospettive a breve e lungo termine della siderurgia ruoteranno le conferenze organizzate da siderweb, per fornire agli operatori gli strumenti per intercettare i trend di mercato e per interpretare le dinamiche che animano lo scacchiere mondiale dell’acciaio.

Inoltre, la decima edizione di Made in Steel si terrà in parziale concomitanza con Lamiera (10-13 maggio 2023), la rassegna internazionale promossa da UCIMU-Sistemi per produrre dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera. Una sinergia che intende favorire la circolarità dei visitatori e moltiplicare le occasioni di fare impresa.