PANorami: cosa sta accadendo in Brasile

Translated by Deepl

È ormai chiara la “matrice bolsonarista” dell’assalto ai palazzi dei tre poteri della democrazia brasiliana. Dal diretto interessato, l’ex presidente Jair Bolsonaro, sono arrivate parole di condanna molto tenui: non può alienarsi la simpatia dei suoi, e non c’è dubbio che - come già per Trump - siamo di fronte al mandante morale di un’insorgenza della destra populista brasiliana.

Ora c’è un tema politico: è doveroso stabilire le responsabilità per cercare di ripartire.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.