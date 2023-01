Claudia Parzani: «L'acciaio è gentile»

Translated by Deepl

MILANO - Senza strategia non c'è sostenibilità. Siamo tutti interconnessi e la parola del momento è "insieme". E in un momento di complessità fortissima, proprio come oggi, serve coraggio: per superare le difficoltà ma anche per cambiare, nel rispetto tra generazioni.

Sono solo alcuni dei temi che Claudia Parzani, partner di Linklaters e presidente di Borsa Italiana, ha toccato in una lunga intervista rilasciata a siderweb. Raccontando anche come l'acciaio sta dimostrando di avere un forte senso di impresa sociale, la "s" di ESG.

Dal 2007 Claudia Parzani è partner dello studio legale internazionale Linklaters, per il quale ha ricoperto negli anni importanti ruoli manageriali. È inoltre fondatrice di Breakfast@Linklaters, network di esponenti della business community femminile, e ambasciatrice per l’Italia della campagna internazionale “Inspiring girls” per promuovere e supportare il giovane talento femminile.

Da aprile 2022 è presidente di Borsa Italiana, dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente e in precedenza quello di amministratore non esecutivo. È inoltre vicepresidente de Il Sole 24 Ore.

