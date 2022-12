siderweb si proietta nel futuro

Translated by Deepl

Con l’avvicinarsi del finale d’anno viene naturale tracciare i bilanci di quanto si è fatto e di come si vuole disegnare il futuro.

A maggior ragione in un anno complicato e incerto come il 2022, un anno in cui anche come siderweb abbiamo voluto far chiarezza dotandoci di un orizzonte più ampio con un nuovo piano industriale.

Siamo in mezzo al cambiamento. Un cambiamento di contesto, con nuove variabili in gioco e un mondo nuovo che dobbiamo saper interpretare.

Per questo siderweb, che dal 2001 offre contenuti alla filiera dell’acciaio attraverso prezzi, analisi, notizie e informazioni, ha voluto in questi mesi ragionare sul proprio domani.

Il risultato è un progetto di crescita, un’idea di futuro, un percorso di sviluppo strategico lungo un lustro che porterà diverse novità.

Un lavoro strategico di analisi che abbiamo voluto Francesca ed io, da poco alla guida di siderweb, rispettivamente come Responsabile dei contenuti e CEO, per lasciare una nostra impronta, per scrivere nero su bianco le nostre idee di sviluppo e avere un progetto condiviso di crescita.

Una prima parola chiave è sostenibilità, un tema caro al nostro settore.

siderweb ha deciso di diventare società benefit, un impegno formale verso le persone e verso il territorio in cui operiamo. Un cambio di statuto, un modello valoriale condiviso, un piccolo passo verso un domani più armonioso.

Una seconda parola chiave è lo sviluppo della community dell’acciaio. Il piano strategico punta ad un allargamento a valle per coinvolgere sempre di più il mondo dell’utilizzo, dalle costruzioni ai macchinari, dalla mobilità all’oil & gas, diffondendo e ricevendo informazioni lungo tutta la filiera siderurgica italiana.

Abbiamo ideato nuovi servizi: svilupperemo un luogo digitale dedicato alla formazione, una piattaforma utile al marketing e un’area dedicata ai bilanci.

Tutte novità che abbiamo pensato per fornire ulteriori strumenti utili alle aziende del mondo dell’acciaio.

Svilupperemo poi nuovi eventi, aiutati anche dal digitale, approfondendo temi nuovi e allargando la platea.

In mezzo a queste tante novità c’è un punto fermo: la qualità dei contenuti offerti, un valore che resta la nostra stella polare.

Un obiettivo reso fattibile solo grazie all’impegno e alla passione della fantastica squadra siderweb.

Un ringraziamento particolare lo voglio fare anche a tutti voi che fate parte di questa community. Non mi resta altro che farvi i migliori auguri per le prossime festività e per un 2023 ricco di successi.

L’ARTICOLO FA PARTE DELLO “SPECIALE 2022” DI SIDERWEB, CLICCA SU QUESTO LINK PER SCARICARLO NELLA VERSIONE INTEGRALE