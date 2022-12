siderweb presenta lo "Speciale 2022"

Il 2022 è stato senza dubbio un anno a due facce, per l’acciaio e non solo.

Un anno condizionato dall’invasione della Russia dell'Ucraina, che ha di fatto stravolto qualsiasi tipo di stima o previsione fatta in precedenza, riportando lo spettro del rischio recessione sull’economia globale.

Per capire quali siano stati gli impatti del fenomeno e i suoi effetti sulla community dell’acciaio, è possibile sfogliare lo “Speciale” che siderweb ha realizzato per raccontare gli ultimi 12 mesi.

Una pubblicazione digitale di 76 pagine in cui è possibile trovare anche numeri e aspettative sul 2023, nella speranza che il nuovo anno porti dei "cigni bianchi" anziché nuovi "cigni neri".

Una pubblicazione in cui siderweb anticipa anche quello che vuole diventare, come raccontato dal nostro CEO Paolo Morandi nel suo editoriale di apertura.

Come da tradizione, nel nostro speciale di fine anno non mancheranno le analisi dei prezzi di acciaio e materie prime siderurgiche; una panoramica dei temi di cronaca che hanno caratterizzato il 2022; e i tre focus su Taranto, Terni e Piombino.

Immancabili anche le interviste ai presidenti di AIM, Assofermet, Assofond e Federacciai.

Una pubblicazione gratuita che, come sempre, rappresenta il regalo che tutto lo staff fa alla community dell’acciaio alla vigilia di un nuovo anno in cui siderweb sarà al al vostro fianco con notizie, approfondimenti, webinar, report e quotazioni dedicate a chi vive “di” e “per” l’acciaio.

Clicca sull'immagine per scaricare la pubblicazione.