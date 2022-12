PANorami: il possibile effetto domino delle proteste zero Covid in Cina

La nuova ondata di politiche repressive anti pandemia ha scatenato una violenta reazione in Cina. Una reazione particolarmente dura tra i giovani studenti universitari decisi a scendere in piazza e chiedere maggiori libertà. Il governo cinese tuttavia sta intervenendo in maniera repressiva. Una reazione eccessiva che potrebbe scatenare un effetto domino nella denuncia anche di altre situazioni di disagio presenti in Cina.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.